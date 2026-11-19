राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र कुमार बंजारा ने जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। राजेंद्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की, जहां उन्हें समाचार लेखन, डिजिटल कंटेंट निर्माण और ऑनलाइन पत्रकारिता की बारीकियों को समझने और सीखने का अवसर मिला। डिजिटल पत्रकारिता में कार्य करते हुए राजेंद्र ने ब्रेकिंग न्यूज़, त्वरित अपडेट, विशेष रिपोर्ट और जनसरोकार से जुड़े विषयों पर लगातार काम किया है। वर्तमान में राजेंद्र कुमार राजस्थान पत्रिका समूह के अलवर संस्करण से जुड़े हैं, जहां वे प्रिंट और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इन्होने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत दैनिक भास्कर के डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म से की थी। स्थानीय मुद्दों, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीति, अपराध, सामाजिक सरोकार और जनहित से जुड़े विषयों पर इनकी विशेष पकड़ है। वे लगातार जनसमस्याओं और स्थानीय घटनाओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। संपर्क सूत्र- rajendra.gwaria@services.patrika.com