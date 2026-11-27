अलवर मंडी में दो दिन पहले तक 1400 रुपए प्रति कट्टा तक बिकने वाला प्याज शुक्रवार को 500 से 700 रुपए प्रति कट्टा तक बिकने से किसान नाराज हो गए। किसानों ने फल मंडी के गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि आढ़ती व्यापारियों ने उन्हें प्याज कई दिन तक धूप में सुखाकर मंडी लाने की सलाह दी थी। कहा गया था कि सूखा प्याज लाने पर अच्छे भाव मिलेंगे। किसानों ने उनकी बात मानकर प्याज सुखाई, लेकिन अब मंडी में रंग अच्छा नहीं होने की बात कहकर कम भाव लगाए जा रहे हैं।