अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों का चुनाव अपडेट
अलवर जिले में पंचायत समिति प्रधान के चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह से ही राजनीतिक हलचल बनी हुई है। जिले की 11 पंचायत समितियों में से दो जगह प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें राजगढ़ से कांग्रेस की बीना देवी मीना और खेड़ली-सौंखर से प्रिया जाटव शामिल हैं। खास बात यह है कि प्रिया जाटव भरतपुर सांसद संजना जाटव की जेठानी हैं। अब शेष नौ पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए आमने-सामने का मुकाबला होगा।
सुबह 11 बजे तक प्रधान पद के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद निर्विरोध निर्वाचन वाली पंचायत समितियों में परिणाम घोषित किए गए। बाकी जगहों पर दोपहर 3 से 5 बजे के बीच मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना कर प्रधान के नाम की घोषणा की जाएगी।
|पंचायत समिति
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|RLP/निर्दलीय
|कौन जीते
|गोविंदगढ़
|निर्मला रानी
|अंजुम खान
|—
|कठूमर
|—
|भूपेन्द्र
|प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश (निर्दलीय)
|लक्ष्मणगढ़
|दीपिका
|गायत्री मेहरा
|—
|मालाखेड़ा
|अल्का रानी
|ममता
|—
|मुबारिकपुर
|अनीसा
|जाहीरा
|—
|रामगढ़
|राजेश कुमार गौतम
|सुमरत्या
|—
|रैणी
|डाल चन्द सैनी
|सन्तरा देवी
|—
|थानागाजी
|मीना देवी
|रिश्मा मीना
|—
|उमरैण
|रितिका चौहान
|जाहिदा
|—
|राजगढ़
|—
|बीना देवी मीणा (निर्विरोध)
|—
|बीना देवी मीणा
|खेड़ली-सौंखर
|—
|—
|प्रिया जाटव (निर्विरोध)
|प्रिया जाटव
राजगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस प्रत्याशी बीना देवी मीना को निर्विरोध प्रधान चुना गया। वे वार्ड 15 से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुई थीं। रिटर्निंग अधिकारी सीमा मीना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। वहीं खेड़ली-सौंखर पंचायत समिति में प्रिया जाटव निर्विरोध प्रधान चुनी गईं। इस तरह जिले की दो पंचायत समितियों में चुनाव की नौबत नहीं आई।
अलवर जिले की बाकी नौ पंचायत समितियों कठूमर, रैणी, मालाखेड़ा, उमरैण, थानागाजी, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, गोविंदगढ़ और मुबारिकपुर में प्रधान पद के लिए मतदान होगा। इन पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय सदस्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। खासकर उन पंचायत समितियों में मुकाबला दिलचस्प है, जहां किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है।
प्रधान पद के चुनाव के बाद शनिवार, 28 नवंबर को उप प्रधान के लिए मतदान होगा। इसके साथ ही पंचायत समितियों में नई ग्रामीण सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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