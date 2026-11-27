अलवर जिले में पंचायत समिति प्रधान के चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह से ही राजनीतिक हलचल बनी हुई है। जिले की 11 पंचायत समितियों में से दो जगह प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें राजगढ़ से कांग्रेस की बीना देवी मीना और खेड़ली-सौंखर से प्रिया जाटव शामिल हैं। खास बात यह है कि प्रिया जाटव भरतपुर सांसद संजना जाटव की जेठानी हैं। अब शेष नौ पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए आमने-सामने का मुकाबला होगा।