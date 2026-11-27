खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अलवर में पिछले एक साल के दौरान बोतलबंद पानी के करीब 7 से 8 सैम्पल लिए गए हैं। विभाग का दावा है कि अब तक जांच में पानी का कोई सैम्पल फेल नहीं हुआ है। हालांकि, देश की बड़ी कंपनी के पानी का सैम्पल फेल होने के बाद अब स्थानीय स्तर पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है। विभाग को पिछले एक साल में लिए गए सैम्पल की जानकारी सरकार को उपलब्ध करानी है। इसके बाद नए सिरे से सैम्पलिंग की जाएगी।