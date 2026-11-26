Alwar Zila Pramukh Election Analysis: पंचायत चुनाव के नतीजों ने अलवर की राजनीति में भाजपा की सियासी जमीन खिसकने के साफ संकेत दे दिए हैं। जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती संख्या बल की थी। जिला परिषद चुनाव के नतीजों के बाद से ही जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई थी। जिला परिषद में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की स्थिति कमजोर थी। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिला प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए जरूरी संख्या जुटाने की थी। पार्टी के रणनीतिकारों के सामने यह सवाल भी था कि क्या राजनीतिक जोड़-तोड़ के जरिए कुर्सी हासिल करने की कोशिश की जाए या चुनाव के नतीजों को स्वीकार किया जाए।