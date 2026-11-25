कांग्रेस की अनिता मीणा बनीं अलवर जिला प्रमुख
Alwar Zila Pramukh Election Result: अलवर जिला परिषद में जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर बुधवार सुबह से ही राजनीतिक हलचल रही। जिला परिषद सभागार में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस की अनिता मीणा को नया जिला प्रमुख चुना गया। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी संतोष मीणा को हराया। इसके साथ ही अलवर जिला परिषद में जिला प्रमुख की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। अलवर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की अनिता मीणा को 31 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी संतोष मीणा को 8 वोट मिले। इस तरह अनिता मीणा ने 23 वोटों से जीत हासिल की है।
अनिता मीणा की उम्र 43 वर्ष है। उनकी शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है और उनका पेशा गृहिणी है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने करीब 81.45 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। वार्ड 16 से जिला परिषद सदस्य बनने के बाद अब जिला प्रमुख के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी शुरू हुई है।
भाजपा ने जिला प्रमुख पद के लिए संतोष मीणा को मैदान में उतारा था। संतोष मीणा वार्ड नंबर 21 से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई थीं। चुनाव लड़ने के लिए कॉलेज उप प्राचार्य पद से वीआरएस लिया। पति बन्नाराम मीणा पूर्व में सरस डेयरी अलवर के चेयरमैन रह चुके हैं।
अनिता मीणा जिला परिषद के वार्ड नंबर 16 से सदस्य निर्वाचित हुई थीं। उन्होंने सदस्य के चुनाव में भी जीत दर्ज कर जिला परिषद में जगह बनाई थी। अब जिला प्रमुख का चुनाव जीतकर उन्हें जिले के ग्रामीण विकास और जिला परिषद से जुड़े कामों की जिम्मेदारी मिली है।
अलवर जिला परिषद में कुल 39 वार्ड हैं। इस बार जिला प्रमुख का पद एसटी महिला के लिए आरक्षित है। जिला प्रमुख चुनने के लिए 20 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। जिला परिषद सदस्य चुनाव में कांग्रेस ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा के चार सदस्य जीतकर आए थे। इसके अलावा दो निर्दलीय सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इसी संख्याबल के आधार पर जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। भाजपा ने संतोष मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मुकाबले में अनिता मीणा ने जीत दर्ज की।
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