25 नवंबर को सुबह 5:30 बजे जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। सुबह 7 बजे कंपनी बाग में योगा फॉर ऑल का आयोजन किया गया। इसके बाद सुबह 9 बजे बायोडायवर्सिटी पार्क में वन विहार का कार्यक्रम रखा गया। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मोती डूंगरी पर अंतरिक्ष दर्शन कार्यक्रम होगा। इसमें लोग दूरबीन की मदद से अंतरिक्ष और खगोलीय दुनिया को करीब से देख सकेंगे। शाम 6 बजे कंपनी बाग में पोल मलखंब का प्रदर्शन होगा। इसके बाद शाम 7 बजे कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।