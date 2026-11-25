कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे-48 पर बुधवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बहरोड़ में दहमी पुलिया के पास एक कार आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रात करीब 1:30 बजे हुआ। पांचों युवक भगवाड़ी गांव में अपने चाचा के बेटों अजय और संजय प्रजापत की शादी में शामिल होने के बाद कार से अपने गांव भुंडनवाड़ा कलां लौट रहे थे। कार में देवेंद्र कुमार (24), हेमंत कुमार (25), हरीश कुमार (27), हर्ष कुमार और साहिल कुमार सवार थे। कार हरीश कुमार चला रहा था।