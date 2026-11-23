पुलिस ने ट्रोला पकड़ा, चालक फरार (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा। दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने तीन जिंदगियां छीन लीं। नीमराणा थाना क्षेत्र में हीरो चौक के पास हाईवे पार कर रही 25 वर्षीय महिला और उसके दो मासूम बच्चे तेज रफ्तार ट्रोले की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ट्रोले को पकड़ लिया है, जबकि चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार, दुघेड़ा गांव निवासी कविता देवी (25) सोमवार को अपने दो बच्चों कार्तिक और भीम के साथ नीमराणा आई थी। बताया जा रहा है कि कविता अपने पति से परेशान थी और इसी सिलसिले में शिकायत देने नीमराणा पुलिस थाने पहुंची थी। थाने से निकलने के बाद वह दोनों बच्चों के साथ वापस अपने गांव दुघेड़ा जाने के लिए निकली थी।
बताया जा रहा है कि कविता देवी अपने दोनों बच्चों के साथ हीरो चौक के पास हाईवे पार कर रही थी। इसी दौरान जयपुर की ओर से या दिल्ली की ओर से आ रहे ट्रोले की दिशा की पुष्टि नहीं हुई है। तेज रफ्तार ट्रोले ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रोला तीनों के ऊपर से गुजर गया। हादसे में महिला और दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए।
हादसे की सूचना मिलते ही नीमराणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और तीनों शवों को नीमराणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रोले को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि, हादसे के बाद चालक ट्रोला छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कविता देवी अपने पति से परेशान होकर पुलिस थाने में शिकायत देने आई थी। वह शिकायत देने के बाद दोनों बच्चों के साथ गांव लौट रही थी, तभी यह हादसा हो गया। हालांकि, पति से संबंधित शिकायत और अन्य पारिवारिक परिस्थितियों की पुलिस जांच करेगी।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से दुघेड़ा गांव में शोक का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़