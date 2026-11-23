बताया जा रहा है कि कविता देवी अपने दोनों बच्चों के साथ हीरो चौक के पास हाईवे पार कर रही थी। इसी दौरान जयपुर की ओर से या दिल्ली की ओर से आ रहे ट्रोले की दिशा की पुष्टि नहीं हुई है। तेज रफ्तार ट्रोले ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रोला तीनों के ऊपर से गुजर गया। हादसे में महिला और दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए।