उप निदेशक उद्यान कार्यालय की ओर से 1 जुलाई को पौध उत्पादन के लिए 4.99 लाख रुपए व पौध उत्पादन कार्य में श्रम के लिए 3.50 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए थे। इन टेंडरों के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 10 जुलाई दोपहर 1 बजे निर्धारित थी, जबकि टेंडर खोलने का समय उसी दिन दोपहर 2 बजे रखा गया था। इन टेंडरों में कई फर्मों ने भाग लिया था। विभाग की ओर से कुछ फर्मों के टेंडर पर ऑब्जेक्शन लगाकर उन्हें निरस्त कर दिया गया, जबकि एक फर्म को कार्य आवंटित कर दिया गया। अब इसी फर्म के टेंडर में लगाए गए स्टांप की खरीद का समय पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आया है।