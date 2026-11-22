SSB का 15वां स्थापना दिवस
भर्ती प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) अलवर का 15वां स्थापना दिवस 21 नवंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में केंद्र के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, जवानों, प्रशिक्षुओं और उनके परिवारजनों ने उत्साह से भाग लिया। पूरे दिन केंद्र परिसर में खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य बल के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को याद करने के साथ ही जवानों और उनके परिवारों के बीच आपसी मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देना रहा।
स्थापना दिवस के मौके पर सुबह से ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। अधिकारियों, जवानों और प्रशिक्षुओं ने पूरे उत्साह के साथ इन खेलों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन किया।
वहीं, बच्चों के मनोरंजन के लिए बोरा दौड़ आयोजित की गई। इसके अलावा संदीक्षा परिवार की महिलाओं के लिए भी अलग-अलग मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं रखी गईं। इनमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। खेल गतिविधियों के जरिए परिवारों को भी स्थापना दिवस समारोह से जुड़ने का अवसर मिला। समारोह के दौरान परिसर में तरह-तरह के लजीज व्यंजनों के फूड स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां जवानों और उनके परिवारों ने एक साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। यह स्थापना दिवस सभी के लिए एक यादगार आयोजन बन गया।
समारोह का मुख्य आकर्षण शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। इसमें प्रसिद्ध राजस्थानी लोक कलाकार और पद्मश्री सम्मानित गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने अपनी प्रस्तुति दी। भपंग वादन के लिए प्रसिद्ध गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने राजस्थानी लोक संगीत की मधुर और भावपूर्ण प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी प्रस्तुति के दौरान परिसर में राजस्थानी लोक संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिली।
कार्यक्रम में आरटीसी के एमओयू साझेदार संस्थानों राजकीय विधि महाविद्यालय और राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। उनकी मौजूदगी से शैक्षणिक संस्थानों और एसएसबी के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा मिला।
स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र परिसर में अलग-अलग व्यंजनों के खाद्य स्टॉल भी लगाए गए। अधिकारियों, जवानों, प्रशिक्षुओं और उनके परिवारजनों ने इनका आनंद लिया। पूरे आयोजन में उत्सव जैसा माहौल रहा। खेल, संस्कृति और पारिवारिक सहभागिता के इस आयोजन ने जवानों और उनके परिवारों के बीच आपसी जुड़ाव और संगठन के प्रति गौरव की भावना को मजबूत किया।
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