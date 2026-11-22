वहीं, बच्चों के मनोरंजन के लिए बोरा दौड़ आयोजित की गई। इसके अलावा संदीक्षा परिवार की महिलाओं के लिए भी अलग-अलग मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं रखी गईं। इनमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। खेल गतिविधियों के जरिए परिवारों को भी स्थापना दिवस समारोह से जुड़ने का अवसर मिला। समारोह के दौरान परिसर में तरह-तरह के लजीज व्यंजनों के फूड स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां जवानों और उनके परिवारों ने एक साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। यह स्थापना दिवस सभी के लिए एक यादगार आयोजन बन गया।