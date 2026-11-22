अलवर में बढ़ी ठंड (फोटो - पत्रिका)
नवंबर का आखिरी सप्ताह शुरू होने के साथ ही जिले में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलने से लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं, दिन में धूप निकलने से मौसम कुछ राहत दे रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक अलवर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री तक रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार 22 नवंबर को अलवर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। 23 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 29 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में सुबह के समय ठंडक रहेगी, जबकि दोपहर में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा।
24 नवंबर को तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 25 नवंबर को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 10 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं, 26 और 27 नवंबर को भी अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अगले कुछ दिनों के दौरान अलवर में मुख्य रूप से साफ आसमान रहने की बात कही गई है। फिलहाल बारिश को लेकर कोई खास संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम शुष्क रहने से दिन और रात के तापमान में अंतर बना रहेगा। दिन में धूप के कारण गर्माहट महसूस होगी, लेकिन सूरज ढलने के बाद तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ेगी।
बदलते मौसम के बीच सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और रात के समय गर्म कपड़े पहनने चाहिए। दोपहिया वाहन चालकों को भी ठंडी हवा से बचाव का ध्यान रखना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में खुले स्थानों पर सुबह और देर रात ठंड का असर ज्यादा महसूस हो सकता है।
कुल मिलाकर नवंबर के आखिरी दिनों में अलवर में मौसम शुष्क रहने और दिन में धूप खिलने का अनुमान है। हालांकि, रात और सुबह की ठंडक लोगों को सर्दी का अहसास कराती रहेगी। दिसंबर की शुरुआत के साथ तापमान में होने वाले बदलाव पर भी लोगों की नजर रहेगी।
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