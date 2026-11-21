जानकारी के अनुसार, गांव निवासी जयराम गुर्जर का शुक्रवार को निधन हो गया था। इसके चलते घर में शोक का माहौल था। रिश्तेदारों और ग्रामीणों का घर पर आना-जाना लगा हुआ था। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे घर में मौजूद एक महिला हीटर पर चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव होने से अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और टेंट की चांदनी को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए।