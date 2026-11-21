जयपुर। अमरीका में बैठकर राजस्थान के कारोबारियों को जान से मारने की धमकियां देने और रंगदारी वसूलने वाले गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सख्ती के बीच रोहित गोदारा गैंग का फाइनेंस नेटवर्क संभालने वाला आरोपी अमरीका में जमानत मिलने के बावजूद खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा है। अमरीकी एजेंसियों ने उसके टखने पर इलेक्ट्रॉनिक जीपीएस मॉनिटर बांध दिया है, जिससे उसके हर कदम पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।