विधानसभा चुनाव से पहले 'सत्ता का सेमीफाइनल' माने जा रहे राजस्थान पंचायतीराज चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को 37 जिलों की जिला परिषदों (1,275 वार्ड) और 419 पंचायत समितियों (7,543 वार्ड) के घोषित परिणामों में विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ी संजीवनी मिली है, जबकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपने ही गढ़ों और दिग्गज नेताओं के क्षेत्रों में पिछड़ती नजर आई। जिला परिषद की 37 में से 23 से अधिक सीटों पर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत या 27 के आसपास बढ़त की स्थिति में दिख रही है, वहीं भाजपा महज 5 से 9 जिलों के दायरे में सिमटती नजर आई है। पंचायत समितियों में भी कांग्रेस करीब 269 से 275 स्थानों पर प्रधान बनाने की स्थिति में पहुंच गई है, जबकि भाजपा का आंकड़ा 63 से 73 के आसपास सिमटा है।