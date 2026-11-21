मीरा को मिले सपने में भगवान

यक्षित पूनिया, 9 वर्ष

एक छोटी सी लड़की थी उसका नाम मीरा था वह रोज दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती कि वह उसे दर्शन दे वह रोज अपने घर के मंदिर में दीपक जलाती और प्रार्थना करती एक दिन वह रात को सो रही थी तभी उसको सपना आया की पास के बगीचे में दीपक जलाकर भगवान को अपने पास बुला रही है तभी तेज रोशनी चमकने लगी और सामने उसे लक्ष्मी माता गणेश जी श्री राम प्रभु और माता सीता ने दर्शन दिए तभी वह रोशनी खत्म हो गई और भगवान भी अंतर ध्यान हो गए जब वह सुबह उठी तो वह बहुत खुश हुई हुई कि भगवान ने उसे दर्शन दिए मीरा फिर से दीपक जलाती और प्रार्थना करती कि वे उसे फिर से मिले फिर ऐसा ही चलता रहा एक दिन जब वह पास के बगीचे में प्रार्थना कर रही थी तभी प्रार्थना करते समय उसे ऐसा लगा कि भगवान वहां आए हो इसके बाद में वह सुबह शाम रोज प्रार्थना करती और दीपक जलती इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर हम मीरा की तरह रोज शाम प्रार्थना करें तो हमें भगवान सपने में या सच में मिल सकते हैं इसलिए हमें हर कार्य मेहनत और लगन से करना चाहिए इसे हमें कोई भी मनचाही वस्तु या स्वयं भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं टाल देना चाहिए।





सोच का जादू

कान्हा माहेश्वरी, 8 वर्ष

एक छोटी लड़की थी। जिसका नाम खुशी था। वह रोज एक दीपक शाम को जलाती थी। उसकी मम्मी ने पूछा- "तुम यह दीपक किसके लिए जला रही हो?"खुशी ने कहा- "भगवान जी के लिए"। जैसे ही उसने दीपक जलाकर ऊपर किया ,उसके मन की सोच एक बिंदु के गोले में दिखने लगी। उस गोले में चार भगवान जी थे। मम्मी ने कहा वाह! तुमने दीपक हाथ में जलाया पर रोशनी मन में जलाई।खुशी समझ गई कि अच्छी सोच भी एक दीपक की तरह होती है, जो मन से अंधकार को हटा देती है।







दीपावली की पावन संध्या

कनिष्क गहलोत, 11 वर्ष

पूरा नगर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन नन्हीं आर्या के छोटे से घर में केवल मिट्टी का एक साधारण-सा दीया था। आर्या ने खुशी-खुशी अपनी सुंदर पारंपरिक पोशाक पहनी, उस दीये में तेल और बाती डाली और उसे जलाया।

जब उसने जलता हुआ दीपक अपनी दोनों हथेलियों पर उठाया, तो उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और मासूम मुस्कान थी। उसने ऊपर देखते हुए सच्चे मन से प्रार्थना की— "हे भगवान! मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए महंगे पकवान या बड़े उपहार नहीं हैं। मैं इस छोटे से दीये के उजाले से यही मांगती हूँ कि दुनिया के हर घर से अंधेरा और दुख दूर हो जाए और सबके चेहरे पर मुस्कान रहे।"

आर्या की निस्वार्थ प्रार्थना से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दीपक की सुनहरी लौ के प्रकाश में उसे आकाश में साक्षात दिव्य दर्शन हुए। हाथ में कमल का फूल लिए माता लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, धनुष-बाण धारण किए प्रभु श्री राम और हाथ जोड़े खड़ीं माता सीता मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और नन्हीं आर्या को अपना आशीर्वाद दिया। आर्या का चेहरा खुशी और भक्ति से खिल उठा। यह दिव्य दृश्य हमें सिखाता है कि ईश्वर बाहरी दिखावे या महंगे उपहारों से नहीं, बल्कि बच्चों जैसे पवित्र मन, सच्ची आस्था और सबकी भलाई चाहने वाले निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होते हैं।







एक छोटी सी दीवाली की कहानी

यश गुर्जर, 13 साल

दीपावली की ठंडी और सुहानी शाम थी। चारों तरफ रोशनी की चमक और पटाखों की आवाज़ गूँज रही थी। छोटी सी मुनिया लाल रंग की सुंदर फ्रॉक पहने हुए अपने आंगन में खड़ी थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था, जिसकी लौ बहुत प्यार से टिमटिमा रही थी। उस दीये के उजाले से मुनिया का चेहरा खुशी से चमक उठा था। जब मुनिया ने आसमान की तरफ देखा, तो उसे बादलों के बीच एक बहुत ही जादुई और प्यारा दृश्य दिखाई दिया। वहाँ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान राम और माता सीता मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उस छोटे से दीये के प्रकाश की एक सुनहरी किरण सीधे उस दिव्य दर्शन से जुड़ी हुई थी, मानो भगवान खुद उसके छोटे से प्रयास से बहुत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने आए हों। मुनिया का मन श्रद्धा और खुशी से भर गया। उसने आँखें बंद करके मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि सबके घरों में हमेशा सुख, शांति और उजाला बना रहे। वह समझ गई कि दीवाली सिर्फ दीप जलाने का नहीं, बल्कि सबके दिलों में प्रेम और अपनापन फैलाने का त्योहार है। वह दिया उसके लिए सिर्फ एक मिट्टी का दीपक नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद और आस्था का प्रतीक बन गया था।