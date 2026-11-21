दीयों की रोशनी में देवताओं का आशीर्वाद
चित्र देखो कहानी लिखो प्रतियोगिता— 104
बच्चों, कहानियां सुनने में जितना मजा आता है, उससे कई ज्यादा सुनाने में। कहानियां सुनाना भी खास तरह की प्रतिभा है। कहानियां वही सुना सकता है, जिसकी कल्पनाशीलता विस्तृत होती है। कल्पना भी इतनी हो कि कहानी रोचक बन पाए। आप भी इस रोचक प्रतिभा को अर्जित करना चाहते हैं तो कहानी कहना सीखना होगा। कहानी कहने की इसी प्रतिभा पर परिवार परिशिष्ट के 11 नवंबर के अंक में एक चित्र दिया गया और बच्चों को कहानी लिखने को कहा गया। देशभर से बच्चों की कई कहानियां मिलीं। चुनिंदा बच्चों की कहानियां परिवार परिशिष्ट के पेज चार पर लगाई गई और शेष यहां दी जा रही हैं। सभी बच्चे कहानियां लिखते रहें। हमारी कोशिश यही है कि वे सीखना और लिखना कभी न छोड़े।
खुशियों का पहला दीया
काशवी अग्रवाल, 8 वर्ष
दीपावली की प्यारी शाम थी। आठ साल की काव्या सुबह से ही बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी पसंदीदा सुंदर सी लाल ड्रेस पहनी और घर की सजावट में मम्मी-पापा की खूब मदद की। शाम होते ही घर के मंदिर में भगवान श्रीगणेश और माता लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई। पूजा के बाद पापा ने काव्या को एक सुंदर मिट्टी का दीया दिया और कहा, "काव्या, आज घर का सबसे पहला दीया तुम जलाओगी।" यह सुनकर काव्या की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बड़े प्यार से दीये में बाती लगाई और उसे जलाया। जब काव्या ने उस जलते हुए दीये को अपनी दोनों हथेलियों में उठाया, तो दीये की सुनहरी रोशनी से उसका चेहरा चमक उठा। पीछे सजी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की छवि देखकर काव्या को लगा मानो वे दोनों उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हैं। काव्या ने दीये को बहुत संभालकर घर के आँगन में रखा। फिर उसने दादी के साथ मिलकर पूरे घर में छोटे-छोटे दीये सजाए। देखते ही देखते पूरा घर तारों की तरह जगमगाने लगा. काव्या को महसूस हुआ कि पटाखों के शोर से कहीं ज़्यादा खुशी अपनों के साथ मिलकर दीये जलाने और घर को रोशन करने में है।
दीये की रोशनी और छोटी बिंदिया
रितिका बबेरवाल, 13 वर्ष
दिवाली की शाम थी और चारों ओर खुशियों का माहौल था। छोटी बिंदिया ने अपने सबसे सुंदर लाल और पीले रंग के नए कपड़े पहने थे। वह सुबह से ही घर सजाने में अपनी माँ की मदद कर रही थी।जैसे ही शाम ढली, बिंदिया ने एक मिट्टी का दीया लिया। उसने बड़े प्यार से उसमें रूई की बाती लगाई और तेल भरकर उसे जलाया। दीये की सुनहरी लौ हवा में धीरे-धीरे लहराने लगी। बिंदिया ने उस जलते हुए दीये को अपने दोनों हाथों से बहुत संभालकर ऊपर उठाया। वह आसमान की तरफ देख रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। बिंदिया की आँखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी आँखें बंद कीं और भगवान से सबकी खुशी के लिए दुआ मांगी। तभी उसे लगा जैसे बादलों के बीच से देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, श्री राम और माता सीता मुस्कुराते हुए उसे देख रहे हैं। मानो वे बिंदिया की सच्ची भक्ति और मासूमियत से बहुत खुश होकर उसे अपना आशीर्वाद दे रहे हों। बिंदिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसे महसूस हुआ कि एक छोटे से दीये की रोशनी सिर्फ घर के अंधेरे को ही नहीं मिटाती, बल्कि हमारे मन के भीतर भी उम्मीद और प्रेम का उजाला भर देती है। वह बहुत देर तक उसी तरह मुस्कुराती रही और उसने तय किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करके सबके जीवन में ऐसे ही खुशियां फैलाएगी।
दिवाली का त्योहार
रक्षित रायल, 11 वर्ष
वीरा नाम की एक छोटी लड़की, उम्र में छोटी परंतु बहुत जिज्ञासु थी। दीपावली के दिन रात को दिये लगाते समय अपनी मम्मी से एक प्रश्न करती है कि हम दीपावली को घर के ऊपर दिए सजाते है, पटाखे फोड़ते है, ऐसा हम सिर्फ दीपावली को ही क्यों करते है? किसी और त्योहार को क्यों नहीं ? तब उसकी मम्मी उसे बताती है कि- हम ऐसा इसलिए करते है क्योंकि दीपावली के दिन ही भगवान राम,माता सीता ओर लक्ष्मण चौदह वर्षों का वनवास काट के आये थे इसलिए हम दिए जलाते है और पटाके फोड़ते है क्योंकि दिए से हम उजाला करते है। वहीं जब रात को सब लक्ष्मी पूजन कर रहे थे तब वीरा ने फिर से पूछा कि - आज तो भगवान राम ,सीता और लक्ष्मण वनवास काट कर आए थे, परंतु हम माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे है ऐसा क्यों?? तब उसकी मम्मी बताती है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी जी का विवाह भी हुआ था। तब वीरा बोलती है कि मतलब टू इन वन। तभी सभी जोर से हंसते है।
दीवाली का रंगीन सपना
दिव्यम चौरसिया, 7 वर्ष
दृष्टि की आँख लगी ही थी कि उसने देखा आसमान पटाखों से सतरंगी नजर आ रहा था और चारों ओर बच्चों की हुड़दंग थी।पूरा शहर जगमगा रहा था। मानो प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए हो। दृष्टि की आँखों में रौनक स्पष्ट नजर आ रही थी।आखिर उसका फैवरेट त्यौहार जो था - 'दीवाली '।
दृष्टि को जैसे किसी ने आवाज लगाई।उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके समक्ष आसमान में गणपति जी,लक्ष्मी माता और अन्य देव थे।
उसने देवी-देवताओं को प्रणाम किया और एक छोटा-सा दीया लाकर आरती करने लगी।देवों ने उसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। दृष्टि बहुत प्रसन्न हुई । पलभर में अकस्मात् वह नींद से उठी -"ओह, यह एक सपना था!"
दीपावली का त्योहार
उदय शर्मा, 12 वर्ष
दीपावली नजदीक थी। चारों तरफ बाजारों में रौनक थी। लोग अपने घरों को सजाने में लगे थे। नन्ही रिया भी अपने घर की सजावट देखकर बहुत खुश थी। उसने अपनी मां से पूछा कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं मां ने कहा इस दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद और रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम दिए जलाकर यह त्योहार मनाते हैं। दीपावली के दिन रिया ने भी बहुत सारे दिए जलाए। और लक्ष्मी पूजन कर बड़ी धूम-धाम से दीपावली का त्योहार मनाया।
दीक्षा की अनोखी दिवाली
अवनी मालव, 13 वर्ष
दीपावली का त्यौहार था तथा मोहल्ले में रौनक थी। दीक्षा आज बहुत खुश दिख रही थी। दीक्षा भगवान वाले कमरे में गई और उसने एक मिट्टी का दिया जलाया और लक्ष्मी माता व गणेश जी की पूजा भी की दीक्षा ने उसके परिवार के सदस्य और गांव वालों के प्रति सुख और समृद्धि की प्रार्थना की वह उसने लक्ष्मी माता वी गणेश जी से उसके गांव के खेत में हमेशा हरियाली रहने की प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रतीत हुआ कि मानो भगवान उसको आशीर्वाद दे रहे हो। इसके पश्चात उसने घर के आंगन व घर के बाहर खूब सारे दिए जलाए तथा त्यौहार का खूब मजा लिया। उसे दिन दीक्षा की दीपावली सचमुच सबसे अनोखी और यादगार बन गई।
दीपावली का महत्व
सिद्धार्थ शमा, 12 वर्ष
एक प्यारी सी लड़की थी, जिसका नाम भाग्यश्री था। वह बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी और हर त्योहार के पीछे का कारण जानना चाहती थी। एक दिन दीपावली के अवसर पर घर सजाते समय उसने अपनी माँ से पूछा, "माँ, हम हर साल दीपावली क्यों मनाते हैं?" माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "बेटा, त्रेतायुग में भगवान श्रीराम चौदह वर्ष का वनवास पूरा करके, लंकापति रावण का वध करने के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में अयोध्यावासियों ने पूरे नगर को घी के दीयों से सजाया था। इसी पावन याद में हम दीपावली मनाते हैं।" भाग्यश्री ने फिर से एक मासूम सवाल किया— मां, जब इस दिन श्रीराम, सीताजी और लक्ष्मणजी अयोध्या आए थे, तो हम रात में माता लक्ष्मी और भगवान गणेशजी की पूजा क्यों करते हैं? मां ने प्यार से समझाया, बेटी, कार्तिक अमावस्या के इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान धन की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, इसलिए सुख-समृद्धि के लिए उनकी पूजा की जाती है। साथ ही, गणेशजी बुद्धि और विवेक के दाता हैं। बिना बुद्धि के धन का सही उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए लक्ष्मीजी के साथ गणेशजी की भी पूजा की जाती है। यह सुंदर ज्ञान पाकर भाग्यश्री बहुत खुश हुई और उसने श्रद्धा के साथ दीये जलाए।
शीर्षक दीपावली का उजाला
नित्यांश मालव, 7 वर्ष
दीपावली की रात चारों ओर उजाला था।नन्ही अवनी ने सुंदर नए कपड़े पहने और एक बड़ा मिट्टी का दिया जलाया। वह अपने दोनों हाथों में वह जलता हुआ दिया लेकर पूजा घर में गई उसने सच्चे मन से प्रार्थना की की सभी के जीवन से दुखों का अंधेरा दूर हो और हर घर में सुख समृद्धि का प्रकाश फेले उसके इस सच्ची श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश ,माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं प्रकट हुए और अवनी को आशीर्वाद दिया अवनी ने समझा कि प्रेम और प्रकाश फैलना ही सच्ची दीपावली है।
मीरा को मिले सपने में भगवान
यक्षित पूनिया, 9 वर्ष
एक छोटी सी लड़की थी उसका नाम मीरा था वह रोज दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती कि वह उसे दर्शन दे वह रोज अपने घर के मंदिर में दीपक जलाती और प्रार्थना करती एक दिन वह रात को सो रही थी तभी उसको सपना आया की पास के बगीचे में दीपक जलाकर भगवान को अपने पास बुला रही है तभी तेज रोशनी चमकने लगी और सामने उसे लक्ष्मी माता गणेश जी श्री राम प्रभु और माता सीता ने दर्शन दिए तभी वह रोशनी खत्म हो गई और भगवान भी अंतर ध्यान हो गए जब वह सुबह उठी तो वह बहुत खुश हुई हुई कि भगवान ने उसे दर्शन दिए मीरा फिर से दीपक जलाती और प्रार्थना करती कि वे उसे फिर से मिले फिर ऐसा ही चलता रहा एक दिन जब वह पास के बगीचे में प्रार्थना कर रही थी तभी प्रार्थना करते समय उसे ऐसा लगा कि भगवान वहां आए हो इसके बाद में वह सुबह शाम रोज प्रार्थना करती और दीपक जलती इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर हम मीरा की तरह रोज शाम प्रार्थना करें तो हमें भगवान सपने में या सच में मिल सकते हैं इसलिए हमें हर कार्य मेहनत और लगन से करना चाहिए इसे हमें कोई भी मनचाही वस्तु या स्वयं भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं टाल देना चाहिए।
सोच का जादू
कान्हा माहेश्वरी, 8 वर्ष
एक छोटी लड़की थी। जिसका नाम खुशी था। वह रोज एक दीपक शाम को जलाती थी। उसकी मम्मी ने पूछा- "तुम यह दीपक किसके लिए जला रही हो?"खुशी ने कहा- "भगवान जी के लिए"। जैसे ही उसने दीपक जलाकर ऊपर किया ,उसके मन की सोच एक बिंदु के गोले में दिखने लगी। उस गोले में चार भगवान जी थे। मम्मी ने कहा वाह! तुमने दीपक हाथ में जलाया पर रोशनी मन में जलाई।खुशी समझ गई कि अच्छी सोच भी एक दीपक की तरह होती है, जो मन से अंधकार को हटा देती है।
दीपावली की पावन संध्या
कनिष्क गहलोत, 11 वर्ष
पूरा नगर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन नन्हीं आर्या के छोटे से घर में केवल मिट्टी का एक साधारण-सा दीया था। आर्या ने खुशी-खुशी अपनी सुंदर पारंपरिक पोशाक पहनी, उस दीये में तेल और बाती डाली और उसे जलाया।
जब उसने जलता हुआ दीपक अपनी दोनों हथेलियों पर उठाया, तो उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और मासूम मुस्कान थी। उसने ऊपर देखते हुए सच्चे मन से प्रार्थना की— "हे भगवान! मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए महंगे पकवान या बड़े उपहार नहीं हैं। मैं इस छोटे से दीये के उजाले से यही मांगती हूँ कि दुनिया के हर घर से अंधेरा और दुख दूर हो जाए और सबके चेहरे पर मुस्कान रहे।"
आर्या की निस्वार्थ प्रार्थना से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दीपक की सुनहरी लौ के प्रकाश में उसे आकाश में साक्षात दिव्य दर्शन हुए। हाथ में कमल का फूल लिए माता लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, धनुष-बाण धारण किए प्रभु श्री राम और हाथ जोड़े खड़ीं माता सीता मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और नन्हीं आर्या को अपना आशीर्वाद दिया। आर्या का चेहरा खुशी और भक्ति से खिल उठा। यह दिव्य दृश्य हमें सिखाता है कि ईश्वर बाहरी दिखावे या महंगे उपहारों से नहीं, बल्कि बच्चों जैसे पवित्र मन, सच्ची आस्था और सबकी भलाई चाहने वाले निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होते हैं।
एक छोटी सी दीवाली की कहानी
यश गुर्जर, 13 साल
दीपावली की ठंडी और सुहानी शाम थी। चारों तरफ रोशनी की चमक और पटाखों की आवाज़ गूँज रही थी। छोटी सी मुनिया लाल रंग की सुंदर फ्रॉक पहने हुए अपने आंगन में खड़ी थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था, जिसकी लौ बहुत प्यार से टिमटिमा रही थी। उस दीये के उजाले से मुनिया का चेहरा खुशी से चमक उठा था। जब मुनिया ने आसमान की तरफ देखा, तो उसे बादलों के बीच एक बहुत ही जादुई और प्यारा दृश्य दिखाई दिया। वहाँ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान राम और माता सीता मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उस छोटे से दीये के प्रकाश की एक सुनहरी किरण सीधे उस दिव्य दर्शन से जुड़ी हुई थी, मानो भगवान खुद उसके छोटे से प्रयास से बहुत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने आए हों। मुनिया का मन श्रद्धा और खुशी से भर गया। उसने आँखें बंद करके मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि सबके घरों में हमेशा सुख, शांति और उजाला बना रहे। वह समझ गई कि दीवाली सिर्फ दीप जलाने का नहीं, बल्कि सबके दिलों में प्रेम और अपनापन फैलाने का त्योहार है। वह दिया उसके लिए सिर्फ एक मिट्टी का दीपक नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद और आस्था का प्रतीक बन गया था।