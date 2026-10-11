खुशियों की टोकरी, रंगों का मेल और गुड़िया का खेल

खुशियों की डोर

ग्रंथ सोनी, 8 वर्ष

रविवार की सुनहरी सुबह थी। आँगन में धूप की नन्ही-नन्ही किरणें बिखरी थीं। साँची अपनी माँ के साथ कपड़े सुखाने में लगी थी। माँ कपड़े रस्सी पर डालती जातीं और साँची उन्हें रंग-बिरंगी क्लिपों से टाँगती जाती। पास ही उसकी छोटी बहन सर्वांगी क्लिपों की टोकरी लेकर बैठी थी। मगर उसका मन केवल क्लिपें पकड़ाने में नहीं था। वह हर चीज को ध्यान से देख रही थी। अचानक उसने पूछा, “दीदी, कपड़े सुखाने के लिए रस्सी ही क्यों होती है? क्या कपड़ों की भी कोई अपनी पसंद होती है?” साँची हँस पड़ी। “कपड़ों की पसंद?” “हाँ!” सर्वांगी ने आँखें बड़ी करते हुए कहा, “लाल कपड़ा लाल क्लिप के साथ, नीला कपड़ा नीली क्लिप के साथ… देखो, कितने अच्छे लगेंगे!” माँ भी मुस्कुरा दीं। “अच्छा, तो आज तुम ही तय करो कि कौन-सी क्लिप किस कपड़े को मिलेगी।” सर्वांगी ने टोकरी अपने पास खींच ली। वह एक-एक कपड़े को देखती और बड़े ध्यान से उसकी क्लिप चुनती। “यह लाल क्लिप लाल कुर्ते के लिए… यह पीली क्लिप पीली फ्रॉक के लिए… और यह हरी क्लिप?” वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, “हरी क्लिप उस सफेद कपड़े के लिए! सफेद में हरा बहुत खिलता है।” साँची ने कहा, “अरे वाह! तुम तो रंगों की कलाकार निकलीं।” सर्वांगी खुशी से मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद उसने देखा कि माँ बार-बार एक ही जगह से कपड़े उठाकर रस्सी तक ला रही हैं। उसने तुरंत कहा, “माँ, आप कपड़ों की टोकरी यहीं क्यों नहीं रख लेतीं? तब आपको बार-बार आना-जाना नहीं पड़ेगा।” माँ ने उसकी बात मानी। सचमुच काम और आसान हो गया। साँची ने हैरानी से कहा, “छोटी बहन, दिमाग तो तुम्हारा बड़ा तेज है!” सर्वांगी ने गर्व से कहा, “मैं छोटी हूँ, पर मेरी आँखें तो बड़ी हैं। सब कुछ देख लेती हूँ!” तीनों हँस पड़ीं। अब साँची कपड़े लगाती, माँ उन्हें ठीक करतीं और सर्वांगी कभी सही क्लिप ढूँढ़ती, कभी कपड़ों की टोकरी सही जगह रखती। थोड़ी ही देर में सारा काम पूरा हो गया। माँ ने राहत की साँस लेते हुए कहा, “आज तो मेरा काम बहुत जल्दी पूरा हो गया।” साँची मुस्कुराकर बोली, “क्योंकि आज हम तीनों ने मिलकर काम किया है।” सर्वांगी ने तुरंत कहा, “तो फिर घर का काम भी खेल जैसा है—सब मिलकर करो तो जल्दी खत्म!” तभी हवा का एक प्यारा-सा झोंका आया। रस्सी पर टंगे रंग-बिरंगे कपड़े लहराने लगे। सर्वांगी उन्हें देखकर खिलखिलाई। “दीदी, देखो! कपड़े भी खुश होकर नाच रहे हैं!” साँची ने मुस्कुराकर कहा, “शायद उन्हें पता चल गया है कि आज यह काम हम सबने मिलकर किया है।” माँ ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। तीनों कुछ पल चुपचाप लहराते कपड़ों को देखती रहीं। सर्वांगी ने धीरे से पूछा, “माँ, कल फिर हम तीनों साथ काम करेंगे न?” माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, “हाँ, क्योंकि साथ किया गया काम सिर्फ काम पूरा नहीं करता… घर को भी थोड़ा और अपना बना देता है।” साँची ने ऊपर देखा। हवा में लहराते कपड़ों के बीच उसे लगा जैसे रंग-बिरंगी क्लिपों ने पूरे परिवार को एक अदृश्य डोर में बाँध दिया हो। उस दिन से कपड़े सुखाने की वह साधारण-सी रस्सी उनके लिए साधारण नहीं रही।