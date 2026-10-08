समुद्र किनारे बिटिया के खेल और रेत के जादुई महल

सोमवार की दोपहर का तोहफा

ईश्वर सुथार, 07 वर्ष

यह सोमवार की एक खुशनुमा दोपहर थी जब 13 साल की माया अपनी मम्मी-पापा के साथ शहर के मशहूर 'सिल्वर बीच' पर पहुंची। नीले समंदर की लहरें तट से टकरा रही थीं और आसमान में सफेद रुई जैसे बादल तैर रहे थे। हल्की हवा चल रही थी जो चेहरे को छूकर गुजर जाती थी। माया एक क्रिएटिव लड़की थी, और आज उसके पास खाली समय था। वह तट पर रेत के एक ऊंचे टीले के पास बैठी और उसने अपनी पेंटिंग किट खोली। सबसे पहले, उसने एक बड़ा सा रेत का महल बनाना शुरू किया। उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके रेत को जमा किया और उसे एक इमारत का आकार दिया। फिर, उसने पास ही पड़े रेत के बकेट को पानी से भरा और उसमें रंगीन पेंट्स मिलाए। उसकी ब्रश रंगे हुए रेत पर सरकने लगी। उसने रेत के महल की दीवारें, गुंबद और खिड़कियों पर गहरे रंग के डिज़ाइन बनाए। सबसे पहले एक बड़ा, फिर दो छोटे टॉवर—बिल्कुल जैसा वह चाहती थी। उसने लाल रंग से तिरंगे झंडे बनाए और उन्हें सबसे ऊंची मीनार पर लगा दिया। अंत में, उसने चमकदार सितारों के स्टीकर चुने और उन्हें महल की दीवारों पर चिपका दिया, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। जब महल बनकर तैयार हुआ, तो यह किसी परी-कथा के महल जैसा लग रहा था। माया की मम्मी-पापा ने उसे बनाने में उसकी मदद भी की थी, और उसकी इस कला को देखकर वे बहुत खुश थे। वे सभी समंदर के किनारे बैठकर इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहे थे।