आराम कुर्सी पर किताबों का शौक और टॉमी की उदासी

रोहन और उसकी जादुई किताब

शिवांश शर्मा, 11 वर्ष

​रोहन अपनी पुरानी, आरामदायक लाल आर्मचेयर की गोद में दुबका हुआ था। खिड़की के बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी, जिसने घर के अंदर के माहौल को और भी शांत और आरामदायक बना दिया था। मेज पर रखी दवा की बोतल और चम्मच इस बात का सबूत थे कि रोहन अभी-अभी तेज़ बुखार से उबरा है। उसकी माँ ने उसे डाँट-डपटकर आराम करने के लिए कहा था।

​लेकिन रोहन का मन तो कहीं और ही था। वह उस पत्रिका में पूरी तरह खोया हुआ था जिसमें बच्चों द्वारा लिखी गई कहानियाँ छपी थीं। उसके पैरों के पास बैठा उसका कुत्ता, शेरू, बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका मालिक 'किताबी दुनिया' से बाहर आएगा और उसके साथ खेलेगा। ​रोहन एक ऐसी कहानी पढ़ रहा था जिसमें एक जादुई जंगल में एक वीर लड़का और उसका वफादार शेर एक शापित राजकुमारी को बचाने के लिए एक खतरनाक सफ़र पर निकलते हैं। पढ़ते-पढ़ते रोहन की कल्पना पंख फैलाने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आर्मचेयर एक सोने के सिंहासन में बदल गई है और शेरू एक विशाल, सुनहरे बालों वाला शेर बन गया है! तभी कहानी के पन्नों से एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ गूँजी! रोहन चौंक गया। उसने देखा कि शेरू एक असली शेर की तरह गुर्रा रहा था और अपनी पूंछ फटकार रहा था। "क्या यह सच है?" रोहन ने सोचा। ​तभी उसकी माँ की आवाज़ गूँजी, "रोहन! दूध पीने का समय हो गया।" ​रोहन पलक झपकते ही अपनी 'किताबी दुनिया' से बाहर आ गया। शेरू ने उसे देखकर अपनी पूंछ हिलाई और "भौंह-भौंह" किया। रोहन ने फिर से पत्रिका के नीचे लिखी लाइनों को पढ़ा, "…कहानियाँ सराहनीय रहीं, उन्हें पढ़ने के लिए स्कैन करें…"। ​रोहन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई।