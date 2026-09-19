संगीत और किताबों का साथ है सच्चा

संगीत की धुन और पढ़ाई का समय

गुनगुन नरेड़ा

उम्र-8 वर्ष

एक दिन अनन्या अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी। उसके चारों ओर कई किताबें खुली पड़ी थीं। पास ही रिकॉर्ड प्लेयर पर उसकी पसंदीदा मधुर धुन बज रही थी। अनन्या को संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार-बार उसका ध्यान संगीत की ओर चला जाता। अगले दिन उसकी विज्ञान की परीक्षा थी। माँ ने कमरे में आकर देखा तो उन्होंने कहा, “अनन्या, संगीत सुनना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के समय पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए।” अनन्या को माँ की बात समझ में आ गई। उसने रिकॉर्ड बंद किया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसने पहले विज्ञान का एक अध्याय पूरा किया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने फिर पढ़ाई शुरू कर दी। इस तरह उसने शाम तक सभी अध्याय दोहरा लिए। अगले दिन परीक्षा में प्रश्नपत्र देखकर अनन्या बहुत खुश हुई, क्योंकि सभी प्रश्न उसे अच्छी तरह आते थे। परीक्षा के बाद अध्यापिका ने भी उसकी मेहनत की प्रशंसा की। घर लौटकर अनन्या ने माँ से कहा, “अब मैं समझ गई हूँ कि पढ़ाई और मनोरंजन दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों के लिए सही समय होना चाहिए।”

माँ मुस्कुराईं और बोलीं, “समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है।” उस दिन से अनन्या ने एक समय-सारणी बना ली। वह रोज मन लगाकर पढ़ाई करती और खाली समय में संगीत सुनकर अपना मन प्रसन्न करती।