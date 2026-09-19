Damoh Crime: सुबह कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर बैठा था पति, बिस्तर पर पत्नी और तीन बच्चों की थम चुकी थी सांसें

Damoh Crime News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मगरोन थाना क्षेत्र के ग्राम कबीरपुर में शनिवार सुबह एक ही परिवार के महिला और उसके तीन छोटे बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात पूरा परिवार साथ में सोया था। सुबह बिस्तर पर पत्नी और तीन बच्चों की सांसें थमी मिली। पति हाथ में संदिग्ध वस्तु लेकर घर के बाहर तब तक बैठा रहा जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी पति द्वारका पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मामला चरित्र संदेह और आर्थिक तनाव से जुड़ा हुआ है। हालांकि, पुलिस ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है।