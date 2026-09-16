Datia Crime: 4 शादियां कर चुकी थी हेमलता, 5वें पति की ससुराल में संदिग्ध परिस्तिथियों में मौत, रात में झगड़ा, सुबह खत्म मिली कहानी

5th Husband Suspicious Death: मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवढ़ा में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में निधन का मामला गरमा गया है। 40 वर्षीय कामता प्रसाद कुशवाहा की संदिग्ध अवस्था में अंगद कॉलोनी स्थित अपने ससुराल में मिले। कामता के पिता और भाई ने ससुराल पक्ष पर घटना में भूमिका होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद खुद को बचाने के लिए कामता के ससुराल वालो ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिलहाल पत्नी की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। बुधवार सुबह कामता का अंतिम संस्कार उनके भिंड स्थित पैतृक गांव में किया गया।