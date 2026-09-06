दतिया की सियासत में नया अध्याय, घनश्याम सिंह की विधानसभा में एंट्री, विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ

Datia MLA Ghanshyam Singh Oath: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक घनश्याम सिंह ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सामने विधायकी की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ने घनश्याम सिंह को शपथ लेने के बाद बधाई दी और सम्मानित किया। शपथ ग्रहण में घनशयाम सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, विधायक फूलसिंह बरैया सहित अन्य बड़े नेता शामिल रहे।