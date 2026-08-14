Datia News: तिरंगा लगाने की तैयारी के दौरान स्कूल में हादसा, करंट लगने से 11वीं के छात्र राज की मौत

राज कुशवाह छत पर लोहे के पाइप को लगाने की कोशिश कर रहा था, इसी पाइप पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था। इसी दौरान स्कूल की छत के ऊपर से गुजरी 11 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन से पाइप टच हो गया। पाइप के टच होते ही राज को जोर का करंट लगा और वो झुलस कर गिर गया। हादसे के बाद स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया और तुरंत राज को अचेत हालत में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राज की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया।