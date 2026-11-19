शैलेन्द्र शर्मा पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 16 वर्षों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे वर्ष 2018 से पत्रिका समूह के साथ जुड़े हुए हैं और मध्यप्रदेश की प्रमुख खबरों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले वे बंसल न्यूज (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़), भारत समाचार और वॉयस ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख न्यूज चैनलों के साथ काम कर चुके हैं। क्राइम और राजनीति से जुड़ी खबरों में विशेष रुचि है। जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल, तथ्यों की गहन जांच और घटनाओं के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता की प्रमुख विशेषता है। अपने लंबे पत्रकारिता अनुभव के दौरान उन्होंने मध्यप्रदेश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं, राजनीतिक गतिविधियों और अपराध से संबंधित मामलों को कवर किया है। सरल और तथ्यपरक लेखन के जरिए वे पाठकों तक खबर की पूरी तस्वीर पहुंचाने पर जोर देते हैं। पत्रकारिता में उनका फोकस विश्वसनीय, प्रमाणित और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर रहता है।