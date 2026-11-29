दिवंगत वंश गोपाल श्रीवास्तव के ज्येष्ठ पुत्र इंजीनियर-आर्किटेक्ट सौरभ श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जिला अस्पताल परिसर स्थित सेवा भारती के अन्नपूर्णा भोजनालय पहुंचे। यहां दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए आए मरीजों के परिजनों और अटेंडरों को भोजन कराया गया। परिवार ने इस सेवा कार्य को अपने पिता की स्मृति में श्रद्धांजलि का माध्यम बताया। परिजनों का कहना है कि पिता की सोच और उनकी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए वे भविष्य में भी सामाजिक सेवा के कार्यों में भागीदारी करेंगे। परिवार ने आगामी दिनों में वृद्धाश्रम में सहयोग करने का भी संकल्प लिया है। इस पहल के माध्यम से श्रीवास्तव परिवार ने दिखाया कि पारंपरिक आयोजनों के साथ सेवा और जरूरतमंदों की सहायता को भी महत्व दिया जा सकता है। दिवंगत पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने का यह प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश देने वाली पहल बनकर सामने आया है।