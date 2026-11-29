Guna News :मध्य प्रदेश की धर्म और अध्यात्म की नगरी गुना के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रविवार को वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भय सागरजी महाराज के सानिध्य में जैनेश्वरी मुनि दीक्षा समारोह आयोजित किया गया है। इस गौरवशाली पर मौके पर आचार्यश्री ने क्षुल्लक यशोदत्त सागरजी महाराज को जैनेश्वरी दीक्षा देते हुए 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनि दीक्षा दी। अब वो मुनिश्री 108 यशोदत्त सागरजी महाराज बन गए हैं। कार्यक्रम में जैन समाज अध्यक्ष संजय जैन, महामंत्री अनिल जैन के अलावा प्रमोद जैन मिठ्या समेत सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग गुना से फिरोजाबाद पहुंचे हैं।