मोहम्मद फ़ैज़ मुबारक पत्रिका.कॉम में मध्य प्रदेश स्टेट टीम में सीनियर कंटेंट राइटर हैं। वर्ष 2017 से पत्रिका समूह के साथ जुड़े हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से 'मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्म' (MABJ) में पोस्ट ग्रेजुशन कर यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। फ़ैज़ मुबारक की पत्रकारिता में विशेष रुचि राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पर्यटन, क्राइम, यूटिलिटी, रीयल-टाइम आदि खबरों में है। इसके अलावा, फ़ैज़ सामाजिक कार्य, लेखन और जनसंपर्क में भी खास रुचि रखते हैं। फ़ैज़ मुबारक ने पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 2014 में 'बंसल न्यूज' के साथ जुड़कर कंटेंट एडिटर के तौर पर की। यहीं इन्होंने लगभग तीन वर्षों के दौरान रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक क्रमबद्ध पदों पर रहते हुए डिजिटल डेस्क इंचार्ज तक की जिम्मेदारी संभाली। इस तरह ये मीडिया में रहते हुए तकरीबन 12 साल के अनुभव के साथ देश-दुनिया की सही और जरूरी खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।