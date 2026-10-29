सोलह श्रृंगार, पूजा की थाली और सुहाग का आशीर्वाद… रतलाम में दिखी करवा चौथ की खास रौनक

अंबे माता मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में करवा चौथ की रौनक देखते ही बन रही थी। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने विधि - विधान से पूजा की और एक-दूसरे को करवा चौथ की थाली फेराई। इस दौरान महिलाओं ने भजन - कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। पूरे आयोजन में भारतीय संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों की सुंदर झलक देखने को मिल रही थी।