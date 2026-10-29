29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

सोलह श्रृंगार, पूजा की थाली और सुहाग का आशीर्वाद… रतलाम में दिखी करवा चौथ की खास रौनक

Karwa Chauth Celebration : अंबे माता मंदिर में पंजाबी समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ मनाया। सोलह श्रृंगार कर महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा की और पति की लंबी उम्र व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 29 Oct 2026, 7:55 PM IST

Karwa Chauth Celebration

सामूहिक करवा चौथ पूजन का दृष्य (फोटो सोर्स: Patrika)

Ratlam News :मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के शास्त्री नगर इलाके में स्थित अंबे माता मंदिर में गुरुवार को पंजाबी समाज की विवाहित महिलाओं की ओर से सामूहिक करवा चौथ पूजन का आयोजन किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं सोलह श्रृंगार कर पूजन कार्यक्रम में में शामिल हुईं।

शास्त्री नगर स्थित अंबे माता मंदिर में पंजाबी समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से करवा चौथ का त्योहार मनाया। इस दौरान दर्जनों सुहागिन महिलाओं ने पूजा-अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की।

Ratlam : नोटों की लड़ियों से दमकने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, धनतेरस पर होंगे भव्य शृंगार दर्शन

ये भी पढ़ें
Mahalaxmi Temple Ratlam

विधि विधान से की पूजा

अंबे माता मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में करवा चौथ की रौनक देखते ही बन रही थी। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने विधि - विधान से पूजा की और एक-दूसरे को करवा चौथ की थाली फेराई। इस दौरान महिलाओं ने भजन - कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। पूरे आयोजन में भारतीय संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों की सुंदर झलक देखने को मिल रही थी।

महिलाओं से लिया सुखी जीवन का आशीर्वाद

पूजा-अर्चना के बाद महिलाओं ने अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं, बुजुर्ग महिलाओं ने छोटी सुहागिनों को सदा सुहागन रहने और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। सामूहिक आयोजन के जरिए महिलाओं ने आपसी प्रेम, सौहार्द और पारिवारिक परंपराओं को भी मजबूत किया।

महिलाओं ने बताया करवा चौथ का महत्व

कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने करवा चौथ के महत्व को साझा करते हुए बताया कि, यह पर्व पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। सामूहिक रूप से त्योहार मनाने से महिलाओं को एक-दूसरे के साथ अपनी खुशियां साझा करने और परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है।

पारंपरिक रीति-रिवाज से मनाया त्योहार

इस तरह रतलाम के शास्त्री नगर में स्थित अंबे माता मंदिर में पंजाबी समाज की महिलाओं ने एकजुट होकर करवा चौथ का पर्व मनाया और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इस त्योहार की खूबसूरती को जीवंत कर दिया।

Neemuch: करवा चौथ पर गर्भवती को थाने ले आई पुलिस, बायोमेट्रिक जांच से सामने आया सच

ये भी पढ़ें
SP Action

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 7:55 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / सोलह श्रृंगार, पूजा की थाली और सुहाग का आशीर्वाद… रतलाम में दिखी करवा चौथ की खास रौनक

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ratlam : नोटों की लड़ियों से दमकने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, धनतेरस पर होंगे भव्य शृंगार दर्शन

Mahalaxmi Temple Ratlam
रतलाम

चौमुखीपुल नकबजनी का खुलासा : जीजा, साले और दोस्त की थी वारदात

ratlam news
रतलाम

रतलाम में नकली शराब, नशीले पदार्थों पर कार्रवाई करें, सख्त निर्देश

Ratlam breaking news
रतलाम

नौ दिन गरबा खेला, 800 मातृ शक्तियों को हेलमेट का पुरस्कार

ratlam news
रतलाम

मेडिकल कॉलेज में औपचारिकता, बोर्ड फिर उल्टा

Medical College news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.