रतलाम में नकली शराब, नशीले पदार्थों पर कार्रवाई करें, सख्त निर्देश

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट संजय शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। इन स्थानों पर लगातार निगरानी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। परिवहन विभाग को बसों की नियमित चेकिंग करने के साथ ही वाहनों के टायर और अन्य संदिग्ध स्थानों की भी गहन जांच करने के निर्देश मिले।