मेडिकल कॉलेज में औपचारिकता, बोर्ड फिर उल्टा

अब हालात फिर पहले जैसे हो गए हैं। स्नानगृह और शौचालय का बोर्ड भी सही करने के बाद दोबारा उल्टा लटक गया है। विश्रामगृह में दिन में भी ताले लगे रहते हैं, जिससे मरीजों के परिजनों, विशेषकर महिलाओं को ठहरने में परेशानी होती है। सुनसान रास्तों के कारण महिलाओं का यहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। यहां के कर्मचारियों की माने तो कोई यहां तक आता नहीं।