गौरीशंकरसिंह जोधा वर्ष 2009 से हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पत्रकारिता के लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने प्रिंट के साथ-साथ लाइव रिपोर्टिंग, स्टिंग ऑपरेशन, ह्युमन एंगल के साथ ही डिजिटल जैसे प्लेटफार्म पर भी कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे राजस्थान पत्रिका समूह के मध्यप्रदेश पत्रिका रतलाम में रिपोर्टर की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले राजस्थान पत्रिका जयपुर मुख्यालय और मेट्रो सिटी सूरत का दायित्व निभा चुके हैं। पत्रिका से पहले उन्होंने नवभारत सहित विभिन्न मीडिया समूहों में अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य किया। दो दशक से अधिक का उनका पत्रकारिता अनुभव, समाचार संकलन, संपादन, खोजी पत्रकारिता और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी प्रस्तुति का व्यापक अनुभव समेटे हुए है। पत्रकारिता के साथ गौरीशंकरसिंह जोधा की रुचि एतिसाहिक, धार्मिक, पुरातत्व धरोहर खोजने और उनके अतीत को जानने में भी है।