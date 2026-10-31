सरदार पटेल के विचारों को करें आत्मसात

सरदार पटेल जयंती पर पाटीदार रेलवे परिवार ने किया याद

पाटीदार रेलवे परिवार ने शनिवार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई। इस अवसर पर दो बत्ती निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित किए। समारोह के दौरान वक्ताओं ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के निर्माण में सरदार पटेल के ऐतिहासिक योगदान तथा उनके आदर्शों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पाटीदार रेलवे कर्मचारी उपस्थित रहे।