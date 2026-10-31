धनतेरस पर रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ेंगे श्रद्धालु, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कटेसरिया ने मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्व के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उनका जोर इस बात पर रहा कि, भक्तों को दर्शन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। वहीं, पुलिस अधीक्षक कुमार ने मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और व्यवस्थित आवागमन को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।