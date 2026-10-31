रतलाम के बीच बाजार में पटाखों का अवैध कारोबार, पुलिस ने पोखरणा ब्रदर्स की दुकान से जब्त किया जखीरा

माणक चौक शहर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है। दीपावली की खरीदी के चलते इन दिनों यहां सुबह से रात तक लोगों की आवाजाही बनी हुई है। इसी क्षेत्र में पोखरणा ब्रदर्स की दुकान पर बिना वैध लाइसेंस पटाखों का भंडारण और विक्रय किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर शनिवार दोपहर माणक चौक थाना पुलिस की टीम दुकान पर पहुंची। पुलिस ने दुकान की जांच की तो वहां विभिन्न प्रकार के पटाखों का बड़ा भंडार मिला। टीम ने मौके पर पटाखों की गिनती और नियमानुसार पंचनामा तैयार करने की कार्रवाई की। इसके बाद पूरी सामग्री जब्त कर ली गई। प्रारंभिक जांच में दुकान संचालक पटाखों के कारोबार से संबंधित वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस अब जब्त सामग्री की कीमत का आकलन कर रही है। मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।