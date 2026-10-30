रतलाम में दो लाख रुपये रिश्वत मांग रहा था डिप्टी रेंजर, 20 हजार रुपये लेते लोकायुक्त ने पकड़ा

शिकायत मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक दिनेशचंद्र पटेल ने रिश्वत मांगने संबंधी बातचीत का सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने के बाद शुक्रवार को 10 सदस्यीय ट्रैप दल गठित किया गया। टीम ने जावरा में कार्रवाई की तैयारी की और रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर फरियादी रहीश खां को 20 हजार रुपये देने के लिए डिप्टी रेंजर कमल सिंह देवड़ा के पास भेजा। जैसे ही डिप्टी रेंजर ने रिश्वत के रूपये लिए तो पहले से मुस्तैद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई में डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक हिना डाबर, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत और आरक्षक शिवकुमार शर्मा, श्याम शर्मा, मोहम्मद इसरार व उमेश जाटव सहित टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे।