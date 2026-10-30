त्योहारों पर वेटिंग से राहत, बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के चार फेरे, रतलाम में भी ठहराव

रतलाम। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती यात्री भीड़ और लंबी वेटिंग के बीच पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए बांद्रा टर्मिनस और गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। चार फेरों वाली इस विशेष ट्रेन का रतलाम स्टेशन पर भी ठहराव रहेगा। इससे मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। खासकर दीपावली के बाद मुंबई और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को नियमित ट्रेनों में सीटों की मारामारी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।