30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

त्योहारों पर वेटिंग से राहत, बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के चार फेरे, रतलाम में भी ठहराव

11 से 18 नवंबर तक बांद्रा से और 9 से 16 नवंबर तक गोरखपुर से होगा संचालन, 31 अक्टूबर से शुरू होगी टिकट की ​खिड़की और ऑनलाइन बुकिंग
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Updated: 30 Oct 2026, 8:43 PM IST

railways decision yoganagari and jammu tawi ajmer trains run changed route

Rajasthan : फाइल फोटो पत्रिका

रतलाम। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती यात्री भीड़ और लंबी वेटिंग के बीच पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए बांद्रा टर्मिनस और गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। चार फेरों वाली इस विशेष ट्रेन का रतलाम स्टेशन पर भी ठहराव रहेगा। इससे मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। खासकर दीपावली के बाद मुंबई और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को नियमित ट्रेनों में सीटों की मारामारी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

ट्रेन संख्या 05092/05091 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। ट्रेन संख्या 05092 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 11 और 18 नवंबर को बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 1:45 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन गुरुवार रात 11:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

इसी तरह वापसी में ट्रेन संख्या 05091 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 9 और 16 नवंबर को सोमवार रात 9:55 बजे गोरखपुर से रवाना होगी। ट्रेन बुधवार दोपहर 12 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में निर्धारित तारीखों पर संचालन से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी।

ट्रेन में यात्रा के दौरान सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख की सुरक्षा योजना आज से शुरू

ये भी पढ़ें
railways decision yoganagari and jammu tawi ajmer trains run changed route

15 प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा ठहराव

यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी। रतलाम में ठहराव होने से जिले के यात्रियों को मुंबई और गोरखपुर के बीच सीधी रेल सुविधा मिलेगी। साथ ही गुजरात और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों तक पहुंचना भी आसान होगा।

चार श्रेणियों के कोच, 31 से बुकिंग

ट्रेन में एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, शयनयान और द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन संख्या 05092 के लिए टिकटों की बुकिंग 31 अक्टूबर से सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेन विशेष किराये पर संचालित की जाएगी।

इंदौर-दाहोद रेल लाइन की टनल में दौड़ी टॉवर वेगन, निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

ये भी पढ़ें
indore dahod rail line latest news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 8:43 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / त्योहारों पर वेटिंग से राहत, बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के चार फेरे, रतलाम में भी ठहराव

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

डिप्टी रेंजर 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ाया

ratlam rishwat
रतलाम

सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के पीछे चल रहा था जुए का अड्डा

ratlam news
रतलाम

सोलह श्रृंगार, पूजा की थाली और सुहाग का आशीर्वाद… रतलाम में दिखी करवा चौथ की खास रौनक

Karwa Chauth Celebration
रतलाम

Ratlam : नोटों की लड़ियों से दमकने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, धनतेरस पर होंगे भव्य शृंगार दर्शन

Mahalaxmi Temple Ratlam
रतलाम

चौमुखीपुल नकबजनी का खुलासा : जीजा, साले और दोस्त की थी वारदात

ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.