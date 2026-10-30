त्योहारों पर वेटिंग से राहत, बांद्रा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के चार फेरे, रतलाम में भी ठहराव

Rajasthan : फाइल फोटो पत्रिका
रतलाम। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती यात्री भीड़ और लंबी वेटिंग के बीच पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए बांद्रा टर्मिनस और गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। चार फेरों वाली इस विशेष ट्रेन का रतलाम स्टेशन पर भी ठहराव रहेगा। इससे मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। खासकर दीपावली के बाद मुंबई और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों को नियमित ट्रेनों में सीटों की मारामारी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
ट्रेन संख्या 05092/05091 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। ट्रेन संख्या 05092 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 11 और 18 नवंबर को बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 1:45 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन गुरुवार रात 11:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
इसी तरह वापसी में ट्रेन संख्या 05091 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 9 और 16 नवंबर को सोमवार रात 9:55 बजे गोरखपुर से रवाना होगी। ट्रेन बुधवार दोपहर 12 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में निर्धारित तारीखों पर संचालन से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी।
यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, गंगापुर सिटी, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाह नगर, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी। रतलाम में ठहराव होने से जिले के यात्रियों को मुंबई और गोरखपुर के बीच सीधी रेल सुविधा मिलेगी। साथ ही गुजरात और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों तक पहुंचना भी आसान होगा।
ट्रेन में एसी द्वितीय श्रेणी, एसी तृतीय श्रेणी, शयनयान और द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन संख्या 05092 के लिए टिकटों की बुकिंग 31 अक्टूबर से सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेन विशेष किराये पर संचालित की जाएगी।
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