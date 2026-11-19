आशीष पाठक वर्ष 1993 से हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पत्रकारिता के लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने प्रिंट के साथ-साथ टेलीविजन के लिए एंकरिंग, लाइव रिपोर्टिंग, स्टिंग ऑपरेशन के साथ ही डिजिटल जैसे प्लेटफार्म पर भी कार्य कर रहे हैं। रेलवे की खबरों से लेकर तमाम विषयों की इन्वेस्टिगेशन स्टोरी में सम्मान प्राप्त किया है। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषाओं में भी महारत हासिल है। वर्तमान में वे राजस्थान पत्रिका समूह के मध्यप्रदेश पत्रिका में रतलाम संपादक की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले वे भोपाल में रीजनल संपादक का दायित्व निभा चुके हैं। पत्रिका से पहले उन्होंने नईदुनिया सहित विभिन्न मीडिया समूहों में अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य किया। तीन दशक से अधिक का उनका पत्रकारिता अनुभव समाचार संकलन, संपादन, खोजी पत्रकारिता और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी प्रस्तुति का व्यापक अनुभव समेटे हुए है। पत्रकारिता के साथ आशीष पाठक की रुचि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी है। वे इस विषय पर अध्ययन और शोध कार्य कर रहे हैं।