यात्रियों को राहत 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े

रतलाम। आगामी त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्री सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यात्रियों की बढ़ती मांग और अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए विशेष किराये पर संचालित 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों का पुनः विस्तार किया गया है। इससे त्योहारों के दौरान विभिन्न शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे और नियमित ट्रेनों पर भी दबाव कम होने की उम्मीद है।