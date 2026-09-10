रतलाम फोरलेन किनारे सोयाबीन में फल नहीं

इनका कहना है…

पौधों को भी दिन-रात का समय मिलना चाहिए, अगर वह नहीं मिलने पर ऐसी स्थिति बनती हैं। सोयाबीन की फसल पर लाइट होने से अफलन की शिकायत होती हैं। पेड़ की छांव और खुले सोयाबीन में भी फर्क होता हैं। पीला मौजेक आदि बीमारियों को पहचान कर कृषि विभाग या केवीके विशेषज्ञों से चर्चा कर ही किसान उपचार करें। पानी की समस्या हैं।

डॉ. ज्ञानेंद्रप्रताप तिवारी, केवीके, कालूखेड़ा।



शिकायत फोरलेन किनारे फसल प्रभावित, मौके पर पहुंचे कर्मचारी

फोरलेन किनारे करीब 40-40 फीट तक सोयाबीन-मक्का अफलन की शिकायत के बाद कृषि विभाग से कर्मचारी मौके पर पहुंचे। गुरुवार को फसल अफलन, मंडी में अनावश्यक अवकाश से किसान परेशान के अलावा भगवान बलराम की प्रतिमा विधानसभा भवन के सामने स्थापित करने सहित 19 सूत्रीय मांग का ज्ञापन कलेक्टोरेट पहुंचकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मोर्चा के पदाधिकारियों ने सौंपा। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा को सौंपते हुए किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग की।



कलेक्टोरेट में किसानों से संबंधी 19 सूत्रीय समस्याओं का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा

ज्ञापन में प्रमुख रूप से विधानसभा में बलराम की प्रतिमा स्थापित की जाए। दूसरी, वर्ष 1956-57 के भूमि रेकॉर्ड देखकर त्रुटिवश हटाए गए किसानों के नाम वापस जोड़े जाएं। इन किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिलवाकर भूमि स्वामी घोषित किया जाए। किसी भी शासकीय या अर्थ-शासकीय उपक्रम के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा बाजार भाव से चार गुना दिया जाए। किसानों का कहना है कि इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन हितग्राही किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मोर्चा ने नियम को शीघ्र एवं शक्तिपूर्वक लागू करने की मांग की। ज्ञापन के समय जिलाध्यक्ष राधेश्याम उपाध्याय, संरक्षक समरथ पाटीदार, संयोजक अरविंद पाटीदार, शंकरलाल मालवीय, अंतिम डामर आदि किसान मौजूद थे।