8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

रतलाम कलेक्टर नाराज: एएनएम निलंबन, निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर कटेसरिया ने स्वास्थ्य समिति बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया। लापरवाही पर एएनएम के निलंबन के निर्देश
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Sep 08, 2026

Ratlam Collector news

कलेक्टर कटेसरिया ने स्वास्थ्य समिति बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया। लापरवाही पर एएनएम के निलंबन के निर्देश

रतलाम. कलेक्टोरेट में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान शहरी क्षेत्र में गर्भवती माताओं के पंजीयन की स्थिति कम और एनीमिया प्रबंधन कमजोर पाए जाने पर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने नाराजगी जताई। उन्होंने वार्ड 17 की एएनएम संगीता वसुनिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन के निर्देश किए।

कलेक्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विकासखंडवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया।

नियमित समीक्षा की जाए
कलेक्टर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है, वहां संबंधित एएनएम निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं की नामजद जानकारी प्रस्तुत करें, ताकि नियमानुसार उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की मैदानी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनके दायित्वों के निर्वहन की नियमित समीक्षा की जाए।

तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करें
बैठक में कलेक्टर ने संबंधित एएनएम को उन आशा कार्यकर्ताओं की नामजद जानकारी प्रस्तुत करने को कहा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपेक्षित रुचि नहीं ले रही हैं, ताकि उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर कटेसरिया ने निर्माणाधीन व पूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन भवनों का हैंडओवर हो चुका है, उनमें आवश्यक व्यवस्थाएं कर तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाएं।

बाधा डाले तो करें नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश
ग्राम खजूरी देवड़ा के स्वास्थ्य भवन के हैंडओवर में सरपंच द्वारा बाधा उत्पन्न करने की जानकारी पर कलेक्टर ने तत्काल हैंडओवर लेने और बाधा डालने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश किए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजना के पुराने भवन में नया मेटरनिटी विंग बनाने के भी निर्देश दिए।

ये रहे बैठक में मौजूद
बैठक में सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन, सीएमएचओ डॉ. किरण वाडिवा, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. अनिता मुथा, महिला बाल विकास विभाग सुभाष जैन, सिविल सर्जन डॉ. एपीसिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Ratlam कलेक्टर सख्त निर्देश: एक माह का राशन दो माह की एंट्री-अंगूठा की शिकायतें न मिले

ये भी पढ़ें
Collector Ajay Katesariya news ratlam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 10:00 pm

Published on:

08 Sept 2026 09:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम कलेक्टर नाराज: एएनएम निलंबन, निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्वाधिराज पर्युषण: शास्त्रों में श्रावकों के चार और साधुओं के लिए पांच कर्तव्य निहित

Paryushan The King of Festivals news ratlam
रतलाम

सावधान : ये रतलाम कलेक्टर का फोटो जरुर है, मैसेज नहीं, प्रशासन में हडक़ंप

ratlam news
रतलाम

Ratlam : पटाखेदार साइलेंसर पर रोलर चला तो चंद सैकंड में हुए साइलेंट

ratlam news
रतलाम

ट्रक-ट्रैक्टर-ट्रॉली टक्कर, भतीजे की मौत

Road Accidents
रतलाम

मां का बुलावा…त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में लगेगी भक्तों की हाजिरी

Maa Tripura Sundari Navaratri ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.