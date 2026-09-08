रतलाम कलेक्टर नाराज: एएनएम निलंबन, निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इसमें जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विकासखंडवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया।



नियमित समीक्षा की जाए

कलेक्टर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है, वहां संबंधित एएनएम निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं की नामजद जानकारी प्रस्तुत करें, ताकि नियमानुसार उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की मैदानी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनके दायित्वों के निर्वहन की नियमित समीक्षा की जाए।