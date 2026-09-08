Ratlam : पटाखेदार साइलेंसर पर रोलर चला तो चंद सैकंड में हुए साइलेंट

मोडिफाइड एवं पटाखेदार साइलेंसरों से निकलने वाली तेज एवं कर्कश आवाज से सडक़ पर चलने वाले राहगीरों के साथ-साथ बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों एवं आम नागरिकों को असुविधा होती है। अचानक तेज आवाज से सडक़ पर वाहन चलाने वाले अन्य लोगों का ध्यान भटकने तथा दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। रतलाम पुलिस का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि वाहन चालकों में यातायात अनुशासन, सडक़ सुरक्षा एवं जिम्मेदार वाहन संचालन की भावना विकसित करना है।