ट्रक-ट्रैक्टर-ट्रॉली टक्कर, भतीजे की मौत

सिर और शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें

प्रत्यक्ष रूप से सामने आई जानकारी के मुताबिक टक्कर लगते ही ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वह सडक़ से नीचे गड्ढे में जा उतरी। ट्रैक्टर की साइड में बैठे श्यामलाल टक्कर के बाद नीचे गिर गए। इस दौरान वे ट्रॉली में रखे बिजली के पोल से टकरा गए। सिर और शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें आने के कारण वे मौके पर ही बेसुध हो गए।