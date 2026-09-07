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रतलाम

ट्रक-ट्रैक्टर-ट्रॉली टक्कर, भतीजे की मौत

बिजली के पोल से टकराने से आई गंभीर चोटें, काका घायल, नामली बायपास पर हादसा। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित होकर सडक़ से नीचे गद्ढेे में उतर गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार काका-भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए।
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रतलाम

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Gourishankar singh Jodha

Sep 07, 2026

Road Accidents

पाकिस्तान में हुए दो रोड एक्सीडेंट्स (Representational Photo)

रतलाम/नामली। सोमवार की अपराह्न नामली बायपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने बिजली के पोल लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित होकर सडक़ से नीचे गद्ढेे में उतर गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार काका-भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान भतीजे की मौत हो गई, जबकि घायल काका का नामली के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है।

पुलिस के अनुसार नयापुरा निवासी पीरूलाल पिता भगवानलाल (40) अपने भतीजे श्यामलाल पिता नंदू (35) के साथ धार से बिजली के पोल खाली कर ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपने गांव नयापुरा लौट रहे थे। सोमवार शाम करीब चार बजे वे नामली बायपास से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आए आईसर ट्रक क्रमांक एमपी 46 एच 1031 ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी।

सिर और शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें
प्रत्यक्ष रूप से सामने आई जानकारी के मुताबिक टक्कर लगते ही ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वह सडक़ से नीचे गड्ढे में जा उतरी। ट्रैक्टर की साइड में बैठे श्यामलाल टक्कर के बाद नीचे गिर गए। इस दौरान वे ट्रॉली में रखे बिजली के पोल से टकरा गए। सिर और शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें आने के कारण वे मौके पर ही बेसुध हो गए।

परिवार में मातम छा गया
हादसे की सूचना मिलते ही नामली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने घायल श्यामलाल को तत्काल पुलिस वाहन से रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ही श्यामलाल ने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। युवक की मौत की सूचना से परिवार में मातम छा गया।

मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी
हादसे में ट्रैक्टर चला रहे पीरूलाल को भी चोटें आई हैं। उनका नामली के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना के बाद आईसर ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों के साथ ट्रक चालक की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

पीछे से हुई टक्कर
नामली बायपास पर हुए इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीछे से हुई टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सडक़ से नीचे उतर गई और बिजली के पोल से टकराने के कारण श्यामलाल को गंभीर चोटें आईं। समय पर अस्पताल पहुंचाने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी।


हादसे की अहम बातें
स्थान: नामली बायपास, रतलाम
समय: सोमवार अपराह्न करीब 4 बजे
वाहन: ट्रैक्टर-ट्रॉली और आईसर ट्रक
ट्रक नंबर: एमपी 46 एच 1031
मृतक: श्यामलाल पिता नंदू, उम्र 35 वर्ष
घायल: पीरूलाल पिता भगवानलाल, उम्र 40 वर्ष
निवासी: नयापुरा
कारण: पीछे से तेज गति में आए ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर
कार्रवाई: पुलिस ने आईसर ट्रक जब्त कर जांच शुरू कीट्रक-ट्रैक्टर-ट्रॉली टक्कर, भतीजे की मौत

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Updated on:

07 Sept 2026 10:48 pm

Published on:

07 Sept 2026 10:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / ट्रक-ट्रैक्टर-ट्रॉली टक्कर, भतीजे की मौत

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