रेलवे भर्ती में फर्जीवाड़ा : दूसरे अभ्यर्थी की जगह पहुंचा रहा मुन्ना भाई धराया

रतलाम. रेलवे कॉलोनी स्थित फुटबाल खेल मैदान पर चल रही पश्चिम रेलवे की ग्रुप-डी और लेवल-1 की भर्ती प्रक्रिया में बड़ाफर्जीवाड़ा सामने आया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थियों की जगह दौड़ लगाने वाले बिहार के मुंगेर जिले के रत्नौल निवासी अजीत कुमार नामक एक मुन्नाभाई को रेलवे स्टाफ ने रंगे हाथ पकडक़र जीआरपी के हवाले कर दिया है। जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा में केस दर्ज किया है। जीआरपी थाना प्रभारी सोहन पाटीदार ने बताया मामले की शिकायत रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मुंबई के अधिकारी दीपक तिवारी पिता राजेश्वर तिवारी (42) निवासी बदलापुर महाराष्ट्र ने की थी।