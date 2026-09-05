Ratlam News : माहौल बिगाड़ा तो दर्ज होगा मुकदमा, जेल जाना पड़ेगा

कलेक्टर ने किन्नरों द्वारा की जाने वाली वसूली संबंधी शिकायतों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की तरफ से इस संबंध में शिकायत करने पर शिकायत का तत्काल संज्ञान लेकर नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। किसी भी व्यक्ति को आम जनता को परेशान करने अथवा जबरन वसूली करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतों के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के दस्तावेज एवं पहचान की भी नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिए।