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Ratlam News : माहौल बिगाड़ा तो दर्ज होगा मुकदमा, जेल जाना पड़ेगा

कलेक्टर एवं एसपी ने त्योहारों को लेके कानून व्यवस्था की बैठक कर सख्त निर्देश दिए। गुंडा तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें बॉन्ड ओवर करने, उल्लंघन करने वालों को जेल भेजने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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रतलाम

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Kamal Singh

Sep 05, 2026

ratlam news

बैठक लेते कलेक्टर और एसपी

रतलाम. आगामी त्योहारों के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर अजय कटेसरिया एवं एसपी अमित कुमार ने संयुक्त रूप से कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर कटेसरिया ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। न्यूसेंस एलिमेंट से सख्ती से निपटें। ऐसे तत्व जो माहौल बिगाडऩे का प्रयास करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं अथवा अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित कर शांति व्यवस्था प्रभावित करते हैं, उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए और आवश्यकतानुसार मुकदमा दर्ज किया जाए।

कलेक्टर एवं एसपी ने निर्देश दिए कि जिले के गुंडा तत्वों को बॉन्ड ओवर करने की कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाए। बॉन्ड ओवर का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। आदतन अपराधियों एवं लगातार कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में जमीन विवाद से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जमीन विवाद के मामलों में राजस्व एवं पुलिस विभाग आपसी समन्वय से संयुक्त रूप से कार्रवाई करें, ताकि विवादों के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, चाहे पक्का अथवा कच्चा, उसे हटाने की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए।

किन्नर नहीं कर पाएंगे वसूली

कलेक्टर ने किन्नरों द्वारा की जाने वाली वसूली संबंधी शिकायतों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की तरफ से इस संबंध में शिकायत करने पर शिकायत का तत्काल संज्ञान लेकर नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। किसी भी व्यक्ति को आम जनता को परेशान करने अथवा जबरन वसूली करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतों के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के दस्तावेज एवं पहचान की भी नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिए।

त्योहारों पर हो सुरक्षा

आगामी अनंत चतुर्दशी सहित अन्य त्योहारों के दौरान निकलने वाले जुलूस, आयोजन स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं एसडीओपी को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संयुक्त रूप से स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित कर जनप्रतिनिधियों, आयोजन समितियों एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करें तथा त्यौहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

बैठक में एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने तथा संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर एवं एसपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से संबंधित किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना प्रशासन एवं पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीईओ जिपं वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत, एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल, राकेश पंद्रो, जिले के एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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Updated on:

05 Sept 2026 09:17 pm

Published on:

05 Sept 2026 09:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Ratlam News : माहौल बिगाड़ा तो दर्ज होगा मुकदमा, जेल जाना पड़ेगा

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