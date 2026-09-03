श्रीकृष्ण जन्माष्टमी: आज रात रतलाम में यहां मचेगी कान्हा के जन्म की धूम

सबसे रोमांचक नजारा धानमंडी में देखने को मिलेगा, जहां 60 फीट ऊंची क्रेन पर मटकी बांधी जाएगी यहीं आलम श्रीराम मंदिर पर होगा जहां ग्वालों की टोली उसे फोडऩे के लिए जोर लगाएगी। धानमंडी में सौम्य अग्रवाल मित्र मंडल के आयोजन में रात 8 बजे से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगाड़ों की थाप और शिवशक्ति डांस ग्रुप इंदौर की प्रस्तुति होगी। इसके बाद डीजे की धुन पर मटकी फोड़ उत्सव होगा।