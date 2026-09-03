श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी देखने जा रहे पहले पढ़े ये खबर, पुलिस ने डायवर्ड किए रोड

रतलाम। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 4 सितंबर को परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर शाम को मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान आमजन की सुविधा को देखते हुए रतलाम पुलिस ने यातायात व्यवस्था, वाहन निषेध क्षेत्र नो-व्हीकल जोन और डायवर्जन प्लान तैयार किया है।