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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी देखने जा रहे पहले पढ़े ये खबर, पुलिस ने डायवर्ड किए रोड

कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 4 सितंबर की रात मटकी फोड़ कार्यक्रमों के लिए रतलाम पुलिस ने यातायात डायवर्ड, नो-व्हीकल जोन किया निर्धारित। पुलिस ने शहरवासियों से कहा यातायात परिवर्तन करें सहयोग।
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रतलाम

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Gourishankar singh Jodha

Sep 03, 2026

Shri Krishna Janmashtami Matki Phod Traffic Diversion

कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 4 सितंबर की रात मटकी फोड़ कार्यक्रमों के लिए रतलाम पुलिस ने यातायात डायवर्ड, नो-व्हीकल जोन किया निर्धारित। पुलिस ने शहरवासियों से कहा यातायात परिवर्तन करें सहयोग।

रतलाम। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 4 सितंबर को परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर शाम को मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान आमजन की सुविधा को देखते हुए रतलाम पुलिस ने यातायात व्यवस्था, वाहन निषेध क्षेत्र नो-व्हीकल जोन और डायवर्जन प्लान तैयार किया है।

प्रमुख कार्यक्रम स्थलों पर यातायात डायवर्जन किया हैं। रतलाम पुलिस ने शहर की जनता से अपील की है कि वे यातायात परिवर्तन के दौरान सहयोग प्रदान करें और असुविधा से बचें।

कार्यक्रम स्थल राम मंदिर
सैलाना बस स्टैंड, 80 फीट रोड और 80 फीट रोड जैन मंदिर से राम मंदिर की ओर आने वाले सभी वाहनों का मार्ग डायवर्ट रहेगा।

कार्यक्रम स्थल रानीजी का मंदिर
गणेश देवरी, हरदेवलाला की पिपली, शहीद चौक और नाहरपुरा चौराहा से रानी जी मंदिर की ओर आने वाले सभी वाहनों का मार्ग डायवर्ट रहेगा।

कार्यक्रम स्थल डालू मोदी बााजार
गणेश देवरी, घास बाजार, गणेश मंदिर और नाहरपुरा चौराहा से डालू मोदी की ओर आने वाले सभी वाहनों का मार्ग डायवर्ट रहेगा।

महाराज सज्ज्नसिंह स्टेच्यू चौराहा
दिलबहार चौराहा, ऑटो पाट्र्स और दो बत्ती चौराहा से महाराज सज्ज्नसिंह स्टेच्यू चौराहा की ओर आने वाले सभी वाहनों का मार्ग डायवर्ट रहेगा।

वाहन निषेध क्षेत्र नो-व्हीकल जोन
रानी जी मंदिर से गणेश देवरी, डालू मोदी तक।
राम मंदिर से सज्जन मिल तक।
घोड़ा चौराहा चौपाटी से दो बत्ती चौराहा तक।

डायवर्जन पॉइंट

  • भारी वाहन बंजली तिराहा से अलकापुरी, राम मंदिर की ओर आने वाले भारी वाहनों का मार्ग डायवर्ट रहेगा।
  • वरोठ माता मंदिर से वन विभाग, बाजना बस स्टैंड, राम मंदिर की ओर आने वाले भारी वाहनों का मार्ग डायवर्ट रहेगा।
  • फव्वारा चौक से सैलाना बस स्टैंड की ओर आने वाले सभी भारी वाहनों का मार्ग डायवर्ट रहेगा।60 फीट ऊंचाई पर फूटेंगी मटकी
  • नंद के घर आनंद भयो… जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी पर रतलाम कृष्ण भक्ति और उत्सव के रंग में रंगने को तैयार है। शहर में मंदिरों की आकर्षक सजावट से लेकर झांकियों, भजन संध्या और कृष्ण लीलाओं तक कई आयोजन होंगे। सबसे रोमांचक नजारा धानमंडी में देखने को मिलेगा, जहां 60 फीट ऊंची क्रेन पर मटकी बांधी जाएगी यहीं आलम श्रीराम मंदिर पर होगा जहां ग्वालों की टोली उसे फोडऩे के लिए जोर लगाएगी। धानमंडी में सौम्य अग्रवाल मित्र मंडल के आयोजन में रात 8 बजे से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नगाड़ों की थाप और शिवशक्ति डांस ग्रुप इंदौर की प्रस्तुति होगी। इसके बाद डीजे की धुन पर मटकी फोड़ उत्सव होगा। श्रीराम मंदिर पर भी दो स्थानों पर मटकी फोड़ आयोजन होंगे। श्रीगोपालजी का बड़ा मंदिर, माणकचौक में भजन संध्या और कृष्ण लीलानृत्य होगा। अभिषेक, हवन, शृंगार आरती, झांकी और प्रसादी के आयोजन होंगे। रात 12 बजे जन्म आरती के साथ भक्तों को प्रसादी वितरित की जाएगी।
  • क्रेन से शृंगारिक 51 फीट ऊंची मटकी बंधेंगी
  • राम मंदिर पर विनायक ग्रुप 9वें वर्ष जन्माष्टमी उत्सव मनाएगा। जयस जाजोरिया ने बताया कि राम मंदिर 51 फीट से अधिक ऊंची क्रेन से शृंगारित मटकी बांधी जाएगी। रंगारंग आतिशबाजी के साथ मटकी फोड़ेंगे। 11 हजार से इनाम की शुरुआत होकर 40-50 हजार तक पहुंच जाती हैं।
  • राम मंदिर पर 51 फीट ऊंची कान्हा की मटकी
  • शारदा नवयुवक मंडल के नरेंद्र मोदी, पवन बोरासी, विजय व्यास ने बताया कि इस साल 35वें वर्ष 51 फीट ऊंची मटकी बांधेंगे। रंगारंगा आतिशबाजी के साथ रात 12 बजे मटकी फोड़ कर भक्तों ने 21 क्विंटल फरियाली खिचड़ी का वितरण किया जाएगा।

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Updated on:

03 Sept 2026 09:57 pm

Published on:

03 Sept 2026 09:53 pm

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