चकमा देकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने खेत और जंगलों में पीछा कर दबौचा

बिलपांक थाना प्रभारी अय्यूब खान ने बताया कि एसपी अमित कुमार के पास सूचना पहुंची कि चोर गिरोह के बदमाश एक लाल रंग के वाहन में अदिलाबाद से चोरी कर फोरलेन से होते हुए राजस्थान जाने वाले हैं। इस पर पुलिस ने महू-नीमच हाईवे पर बुधवार की शाम करीब छह बजे टोल नाके पर चैकिंग लगाई। काफी देर बाद संदिग्ध कार आती दिखाई दी। टोल नाके पर पुलिस को देखकर बदमाशों ने कार पलटाई और वापस बिलपांक की तरफ भागे। पुलिस ने पीछा किया तो बिलपांक फंटे पर कार रोकी और दो आरोपी उतरकर भाग निकले। पुलिस ने कार से दो आरोपियों को पकड़ा और भागे आरोपियों का खेतों में पांच-छह किमी पीछा करके दबौच लिया। टीआई खान ने बताया प्राथमिक तौर पर इन्होंने हैदराबाद और अदिलाबाद जिला अदिलाबाद तेलंगाना, थाना भिमिनी में कई जगहों पर चोरी करना स्वीकार किया है। अभी तीन जगह चोरी का इनसे पता चला है। सम्बंधितथानो को सूचित कर दिया है। संबंधित थानों की पुलिस रतलाम के लिए रवाना हो चुकी है।