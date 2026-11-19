कमलसिंह 1997 से हिंदी पत्रकाारिता के क्षेत्र में कार्यरत। रतलाम में दैनिक भास्कर से शुरुआत की। 2006 से 2009 तक राज एक्सप्रेस में रतलाम और जावरा में कार्य किया। 1 अक्टूबर 2009 से राजस्थान पत्रिका समूह के मप्र में रतलाम एडिशन में ज्वाइन किया। वर्तमान में रतलाम पत्रिका में सीनियर रिपोर्टर के रूप में कार्यरत। पत्रिका में कार्य करने के दौरान राजनीति, क्राइम, शिक्षा, उच्च शिक्षा, मेडिकल, जिला प्रशासन, नगर निगम सहित तमाम विभागों के समाचारों के साथ ही लाइव, एक्सपोज, ह्युमन एंगल की रिपोर्टिंग भी की। वर्तमान में राजस्थान पत्रिका समूह के रतलाम संस्करण में कार्यरत होने के साथ ही डिजिटल पर भी कार्य कर रहे हैं। विशेष रुचिग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सपोज, लाइव रिपोर्टिंग, ह्युमन स्टोरी, स्पॉट रिपोर्टिंग की है।