शिवगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर इशाक मो. ने बताया कि यह कार थाना क्षेत्र से गुजर रहे एटलेन मुंबई से दिल्ली तरफ जाने वाले रुट में वाला रुंडी के यहां दुर्घटनाग्रस्त हुई। कई फीट गहरी खाई में गिरने से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इसे क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। कार में साबिर पिता हसन अली (60), उनकी पत्नी नसीमा (55), दो पुत्र सैफ (20) और जाहिद (25) सवार थे। इनकी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार एटलेन पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी एक ही परिवार के हैं यानी पति-पत्नी और उनके दो पुत्र। इसमें पिता की मौत हो गई जबकि दोनों बेटे और पत्नी घायल हैं। रात में ही इन्हेंं मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां डॉक्टर ने साबिर को मृत घोषित कर दिया जबकि तीन अन्य घायलों को भर्ती कर लिया गया। घायलों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने के साथ ही अन्य जगह चोटें आई है।